İstanbul metrosunda resim taşımaya yasak!

İstanbul Metro güvenliği ve polis, İstanbear Festivali sergi sanatçılarından Özgürcan Taşçı’nın eserini taşımasına izin vermedi. Resmi “uygunsuz içerik” diyen güvenlik görevlisi Taşçı’yı eserini gazete kağıdıyla kapatmaya zorladı.

Kaos GL’den Yunus Emre Demir’in haberine göre, LGBTİ+ aktivisti ve sanatçı Özgürcan Taşçı’nın performans sanatçısı Enes Ka’yı resmettiği eseri, İstanbear Fest kapsamında gerçekleştirilecek sergiye götürülürken metro güvenliğinin sansürüne uğradı.

Taşçı, olay anını şöyle anlattı:

“3 Eylül günü sergi açılışına gitmek için Kadıköy’deki evimden çıkıp Marmaray’a bindim. Resim nü olduğu için yolcuların tepkisiyle karşılaşmaya dair kaygılıydım ancak Marmaray’da birkaç bakış dışında herhangi bir sıkıntı yaşamadım. Ardından Yenikapı- Hacıosman metrosuna binmek üzere turnikelerden geçtim. Turnikelerden geçtikten sonra iki polis memuru yanıma gelerek resmime bakmak istediler. Ben de neden bakmak istediklerini sordum ve göstermek istemediğimi söyledim. Biraz ısrarın ardından yoluma devam ettim. Ardından, yürüyen merdivenlere yaklaştığımda, bu sefer özel güvenlik görevlisi yanıma gelerek resmi görmek istediğini söyledi. Resmi gördükten sonra, bu resimle metroya binmeme izin veremeyeceğini söyledi. Nedenini sorduğumda ise, bunun 'uygunsuz içerik' olduğunu belirtti. Resmimin uygunsuz içerik olmadığını, sanat eseri olduğunu ve sergiye yetişmeye çalıştığımı söylememe rağmen benimle konuşan güvenlik metroya binmeme izin vermedi. Metroya binmem için, resmi gazete kağıdı veya başka bir şeyler kapatmamı istedi. Bir süre daha tartıştıktan sonra tek olduğum ve paniklediğim için, gazete kağıdıyla resmi kapatmayı kabul ettim ve gazete kağıdı rica ettim. Bu sefer de 'onu da biz mi bulacağız' gibi laflarla beni oyalamaya devam etti. Bir süre oyaladıktan sonra beni bir odaya yönlendirdi ve orada resmimin üstünü gazete kağıdıyla kapatmak zorunda kaldım. Resmimi kapatmam yetmiyormuş gibi, metro güvenliklerinin ‘bu resimdeki kadın mı erkek mi’ gibi sorularla tacizlerine maruz kaldım.”

“Münferit değil"

Yaşadığı olayın münferit olmadığını, 'muhafazakarlaşma sonucu ortaya çıkan saldırıların ve toplumsal yaşama müdahale olaylarının devamı olduğunu' savunan Taşçı, bu tarz olayların sanatçıları kaygılandırdığını ancak birçok sanatçının üretim ve mücadele azmini arttırdığını da sözlerine ekledi.

Taşçı, 'günlük yaşamın bu denli kısıtlamalarla donatıldığı bir toplumda özellikle kuir sanatçıların, kuir sanat üretmeye çalışanların bu üretimlerinin her aşamalarının aslında mücadelelerinin bir parçası olduğu' görüşünü dile getirdi.

İstanbear Fest kapsamında gerçekleştirilen sergiyi 5 gün süreyle Beyoğlu’nda bulunan Leman Kültür’de ziyaret edilebilir.