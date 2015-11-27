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İstanbul metro inşaatında kaza; 1 işçi hayatını kaybetti

Üsküdar'daki metro şantiyesinde beton mikseri olarak çalışan işçi, bilinmeyen bir sebepten dolayı 8 metre yükseklikteki beton zemine düştü

27 Kasım 2015 10:47

İstanbul Üsküdar'da yapımı devam eden metro şantiyesinde beton mikseri şoförlüğü yapan 40 yaşındaki Salih Minus, yaklaşık 8 metre yükseklikten beton zemine düşerek hayatını kaybetti.

DHA'dan Uğur Ayazsın'ın haberine göre kaza, Üsküdar-Ümraniye-Çekmeköy-Sancaktepe metrosu’nun Üsküdar’daki şantiyesinde akşam saatlerinde meydana geldi. İddiaya göre, beton mikseri şoförlüğü yapan Salih Minus şantiyede çalışırken, henüz bilinmeyen bir sebepten dolayı yaklaşık 8 metrelik yükseklikten beton zemine düştü. Minus, olay yerinde hayatını kaybetti.

İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve ambulans geldi. Daha sonra Olay Yeri İnceleme ekipleri gelerek ceset üzerinde inceleme yaptı. İncelemelerin tamamlanmasının ardından, Salih Minus’un cesedi dev vincin ucuna bağlı hasta sepeti ile düştüğü yerden çıkarılarak cenaze aracına konuldu.

Polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı.

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