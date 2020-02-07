T24 LogoT24 Logo
Gündem

İstanbul merkezli 7 ilde 'FETÖ' operasyonu: Aralarında polis ve doktorların da olduğu 18 kişi gözaltına alındı

07 Şubat 2020 08:21

İstanbul merkezli 7 ilde düzenlenen 'FETÖ' operasyonunda hakkında gözaltı kararı bulunan 20 kişiden 18'i yakalandı. Gözaltına alınanlar arasında doktor ve polislerin bulunduğu öğrenildi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından, aralarında doktor ile aktif görevde olan 3 komiser, 3 komiser yardımcısı ve daha önceden meslekten ihraç edilen 9 ihraç komiser yardımcısının da bulunduğu toplam 20 kişiye yönelik İstanbul merkezli 7 ilde 23 adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda 18 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüpheliler, sağlık kontrolünün ardından Vatan Caddesi'nde bulunan İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü. 

 

ETİKETLER

istanbulfetöoperasyondoktorpolisgözaltı
T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24