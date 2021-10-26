İstanbul merkezli 7 ilde FETÖ operasyonu: 10 avukat gözaltına alındı

FETÖ'nün "çalışma evleri" denilen hücre evlerinde kaldığı ve 2013 yılındaki hâkimlik-savcılık sınavına bu evlerde hazırlandığı belirtilen 11 avukata yönelik İstanbul merkezli 7 ilde eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda 10 avukat gözaltına alındı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri de bu karar doğrultusunda İstanbul, Ankara, Adana, Van, Antalya, Denizli ve Diyarbakır’da eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyonda 10 avukat gözaltına alındı. Söz konusu avukatların adreslerinde yapılan aramalarda, çok sayıda örgütsel doküman ve dijital malzeme ele geçirildiği, gözaltına alınan 10 kişinin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü, firari 1 kişinin yakalanmasına çalışıldığı bildirildi. (ANKA)