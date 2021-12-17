İstanbul merkezli 7 ilde ev baskınları: HDP üye ve yöneticilerinin de aralarında bulundu 26 kişi gözaltına alındı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında 7 ilde eş zamanlı düzenlenen operasyonlarda 26 kişi gözaltına alındı.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında 30 kişi hakkında gözaltı kararı çıkarıldı, 7 ilde 23 adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi.
Halkların Demokratik Partisi (HDP) İstanbul il-ilçe örgütü üye ve yöneticilerinin evlerine baskın yapıldı.
Operasyonda HDP üye ve yöneticileri Ali Göregen, Hakim Göregen, Mehmet Varslı, İsmail Gülen, Abdullah Teymur, Evren Demir, Cevdet Yeşilkaya, Mustafa Karavar, Metin Göksu, Aydın Kürekçi, Kahraman Özgün’ün de aralarında bulunduğu 26 kişi gözaltına alındı.
İstanbul'da gözaltına alınan 12 kişinin , 12 Aralık'ta gerçekleştirilen HDP İstanbul İl Örgütü 4. Olağan Kongresi'nde yönelik yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alındıkları belirtildi.
Aynı soruşturma kapsamında Kars’ta gözaltına alınan eski HDP yöneticisi Bakan Duman’ın İstanbul’a getirileceği belirtildi.
Hakkında gözaltı kararı bulunan 4 kişinin yakalanması için çalışmaların sürdürüldüğü belirtildi.