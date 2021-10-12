İstanbul merkezli 6 ilde 'ByLock' operasyonu: 26 gözaltı

FETÖ'ye yönelik yürütülen soruşturma kapsamında, İstanbul merkezli 6 ilde eş zamanlı “ByLock” operasyonu gerçekleştirildi. Aralarında geçmişte “TSK Mahrem imam”, “Emniyet Mahrem imam” ve “himmet“ sorumluları olduğu belirtilen 30 kişiden 26’sı gözaltına alındı.

FETÖ’ye yönelik yürütülen soruşturma kapsamında, örgüt içindeki gizli haberleşme programı ByLock kullandıkları deşifre olan 30 kişi tespit edildi. Yürütülen soruşturma kapsamında harekete geçen Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, yapılan tespitlerin ardından operasyon başlattı. Operasyonlarda 30 şüpheliden aralarında aktif ve ihraç kamu personellerinin olduğu 26 örgüt üyesini yakalayarak gözaltına aldı.

26 şüpheli ifadeleri alınmak üzere İstanbul Emniyet Müdürlüğü’ne götürüldü. 4 kişinin yakalanmasına yönelik yürütülen operasyonların sürdüğü bildirildi. (İHA)