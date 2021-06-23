İstanbul merkezli 3 ilde IŞİD operasyonu:  34 gözaltı

İstanbul merkezli 3 ilde terör örgütü IŞİD'e yönelik 39 adrese eş zamanlı operasyon düzenledi. 34 şüpheli gözaltına alındı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, İstanbul, Aydın ve Sivas'ta gece yarısı IŞİD'e yönelik 39 adrese operasyon düzenlendi. Operasyonda 34 şüpheli gözaltına alındı. Ekiplerce adreslerde yapılan aramalarda örgüte ait çok sayıda dijital materyal ele geçirildi.

Operasyonun, Suriye'de YPG denetimindeki kamplarda tutulan IŞİD üyesi kadın ve bunların yanlarındaki çocukları kamplardan çıkartarak Türkiye'ye getirme arayışı içerisinde olan, gelenlerinde barınma, gıda gibi ihtiyaçlarını karşılayan, ayrıca IŞİD yanlısı faaliyetlerinden dolayı cezaevinde bulunan kişilerin ve aileleri için maddi yardım topladıkları değerlendirilen şüphelilere yönelik yapıldığı belirtildi.

Operasyon düzenlenen adreslerden biri Pendik Yeniasır Caddesi üzerinde bulunan 4 katlı bir apartmanın 2. katı, bir diğer adres ise Kâğıthane Yahya Kemal Mahallesi Ağrı Sokak'ta bulunan bir adresti. Baskında 2 şüpheli gözaltına alındı. Şüpheliler sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.(DHA)