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İstanbul merkezli 3 ilde FETÖ operasyonu: 10 gözaltı

Çağatay KENARLI/İSTANBUL,(DHA)-İSTANBUL merkezli 3 ilde FETÖ operasyonu 10 kişi gözaltına alındı

25 Ekim 2017 23:16

Çağatay KENARLI/İSTANBUL,(DHA)-İSTANBUL merkezli 3 ilde FETÖ operasyonu 10 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerin \'ByLock\' yazışmaları çözümlendi.
İstanbul Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, sabah saatlerinde İstanbul, Gaziantep ve Kocaeli\'de FETÖ\'nün şifreli mesajlaşma programı \'ByLock\' kullandığı tespit edilen ve hakkında gözaltı kararı bulunan 17 kişinin yakalanması için operasyon düzenledi. 

10 GÖZALTI
Yapılan operasyonda 10 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınan 10 kişi Vatan Caddesi\'nde bulunan Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü\'ne getirildi. Şüphelilerin emniyetteki işlemleri devam ederken, polis ekiplerinin hakkında gözaltı kararı bulunan 7 kişinin yakalanması için çalışmalarını sürdürdükleri öğrenildi.  

FARKLI KİŞİLER ADINA ALINMIŞ HATLARLA \'BYLOCK\' GÖRÜŞMELERİ 
Yetkililer, gözaltına alınan şüphelilerden bazılarının farklı kişiler adına kayıtlı telefon hatları üzerinden \'ByLock\' yazışmaları yaptığını ileri sürdü.

\'BYLOCK\'TAN EŞ ARAMA ORTAYA ÇIKTI
Polis ekipleri yaptığı incelemede evlilikten sorumlu Serhat kod adlı bir \'ByLock\' kullanıcısının, Ş.T. ve H.E. isimli kadınlar ile henüz ismi belirlenemeyen bir erkeğe eş aradığını belirledi.

YURT DIŞI GEZİLER VE BURS GÖRÜŞMELERİ YAPMIŞLAR 
Polis, şüphelilerin \'ByLock\' yazışmalarında 2016 yılı Şubat ayına ilişkin da öğrenci faaliyetleri, toplantılar, yurtdışı gezileri ve burs görüşmelerine yönelik mesajlar bulunduğu öne sürüldü.
 

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