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İstanbul merkezli 17 ilde 'FETÖ' operasyonu; çok sayıda gözaltı var

Gözaltına alınanların ByLock kullandıkları öne sürüldü

23 Mart 2017 11:03

İstanbul merkezli 17 ilde 'FETÖ' soruşturması kapsamında emniyet yapılanmasına yönelik operasyon başlatıldı.

DHA'nın haberine göre, Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, geçmişteki Kanun Hükmünde Kararnamelerle meslekten çıkarılan ve aralarında rütbelilerin de bulunduğu 60 emniyet personelinin, ByLock'u kullandıklarının belirlenmesi üzerine çalışma başlattı.

Söz konusu soruşturma kapsamında, İstanbul merkezli Adana, Afyon, Ankara, Balıkesir, Bursa, Erzurum, Gaziantep, Hatay, İzmir, Kayseri, Kocaeli, Manisa, Mersin, Osmaniye, Uşak ve Yozgat'ta 60 adrese eş zamanlı operasyon düzenleyen ekiplerin, evlerdeki aramaları sürüyor.

Operasyon kapsamında çok sayıda kişinin gözaltına alındığı ve evlerdeki aramalarda bazı dokümanların ele geçirildiği bildirildi.

ETİKETLER

emniyetgözaltıFETÖByLock

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