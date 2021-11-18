İstanbul merkezli 13 ilde kaçak tütün operasyonu: 46 gözaltı

İstanbul merkezli 13 ilde kaçak tütün ve sigara operasyonu yapıldı. 63 adrese yapılan eş zamanlı baskınlarda 46 şüpheli gözaltına alındı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, tütün mamulleri kaçakçılığının önlenmesine yönelik, İstanbul merkezli 13 ilde eş zamanlı operasyon düzenledi.

Operasyon kapsamında yapılan teknik ve fiziki takipte, örgütlü olarak faaliyet gösterdikleri belirlenen şüphelilerin, ikametlerini sahte/kaçak nargile tütünü imalathanesine dönüştürdükleri ortaya çıktı. Şüphelilerin, çay paketleri, peynir tenekeleri, kırtasiye malzemeleri ve oyuncakların arasına gizledikleri kaçak tütünleri yasal kargo görünümü vererek piyasaya sürdükleri ve yüksek miktarda haksız kazanç elde ettikleri saptandı. Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda ise piyasa değeri yaklaşık 4 milyon lira olan malzeme ele geçirildi.

13 ildeki 63 adrese, 16 Kasım’da yapılan baskınlarda ele geçirilen malzemeler şöyle:

"10 ton 10 kilogram nargile tütünü, 955 kilogram tütün, 700 bin 800 dal boş makaron, 291 bin 616 dal dolu makaron, 360 sökülmüş Tarım ve Orman Bakanlığı’na bağlı Tütün ve Alkol Piyasası Düzenleme Kurumu’ndan (TAPDK) perakende alkollü içki satış belgesi, 4 sigara dolum makinesi, bin 160 litre gliserin, 861 litre nargile tütünü aroması, bin 250 adet puro, bin 870 paket kaçak sigara, 700 elektronik sigara likidi, 89 bin 130 nargile tütün ambalaj malzemesi, 2 elektronik hamur yoğurma makinesi, 9 elektronik poşet vakumlama makinesi, 15 bin 850 muhtelif miktarlarda kaçak nargile tütün etiketi, 7 kantar ve hassas terazi, 500 gram renklendirici toz, 12 kazan, 1 varil." (ANKA)