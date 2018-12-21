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İstanbul merkezli 12 ilde FETÖ operasyonu

Özden ATİK - İstanbul (DHA)- İSTANBUL Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü FETÖ soruşturmasında 12 ilde 39 kişi hakkında gözaltı kararı verildi

21 Aralık 2018 13:24

Özden ATİK - İstanbul (DHA)- İSTANBUL Cumhuriyet Başsavcılığı\'nın yürüttüğü FETÖ soruşturmasında 12 ilde 39 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı\'nın yürüttüğü FETÖ/PDY soruşturması kapsamında Bylock kullandığı belirlenen 39 kişinin yakalanması için harekete geçildi.
İstanbul, Adana, Adıyaman, Ankara, Aydın, Balıkesir, Çanakkale, Denizli, Kayseri, Kocaeli, Konya ve Tokat\'da bu sabah operasyon başlatıldı. Şüphelilerden bir bölümü yakalanırken çalışmaların devam ettiği öğrenildi
 

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