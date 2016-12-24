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İstanbul merkezli 10 ilde 'FETÖ' operasyonu

Polis ekiplerinin söz konusu şüphelilerin yakalanması için başlattığı çalışmalar sürüyor

24 Aralık 2016 15:45

İstanbul Cumhuriyet Başavcılığı'nca yürütülen 'FETÖ' soruşturması kapsamında 10 ilde operasyon başlatıldı.

Haklarında gözaltı kararı verilen 14 rütbeli asker ile Gülen cemaatinin 'abi'leri konumundaki 6 şüpheli hakkında yakalama kararı çıkarıldı. Bu doğrultuda çalışma başlatan Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 20 şüphelinin yakalanması için İstanbul, Bursa, Diyarbakır, Ankara, Gaziantep, Iğdır, Muğla, Antalya, Edirne ve Şırnak'ta eş zamanlı operasyon düzenledi.

Polis ekiplerinin söz konusu şüphelilerin yakalanması için başlattığı çalışmalar sürüyor.

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