İstanbul Maratonu'nda ödüller verildi

Serhan TÜRK / İstanbul,(DHA) -

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Spor İstanbul ve Vodafone tarafından düzenlenen Vodafone 40\'ıncı İstanbul Maratonu\'nda ödüller sahiplerine verildi.

Düzenlenen ödül törenine; Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Mevlüt Uysal, Spor Genel Müdürü Mehmet Baykan, Spor İstanbul Genel Müdürü Abdulhalim Aksu, Türkiye Atletizm Federasyonu (TAF) Başkanı Fatih Çintimar, Vodafone Türkiye CEO\'su Colman Deegan ile davetliler katıldı.

Bakan Kasapoğlu, maratonda erkekler kategorisinde ilk 3 sırada yer alan Kenyalı Felix Kimutai, Bahreynli Abdi İbrahim Abdo ve Kenya asıllı Fransız Abraham Kiprotich\'e ödüllerini takdim etti. Kadınlarda ilk 3\'e giren Kenyalı atlet Ruth Chepngetich, Kenyalı atlet Margaret Agai ve Etiyopyalı Fatuma Sado\'ya ödüllerini İstanbul Valisi Ali Yerlikaya\'nın elinden aldı. Törende tekerlekli sandalye kategorisinde erkeklerde ve kadınlarda ilk 3 sıraya yerleşen sporcular da ödüllerini aldı.

Vodafone 40\'ıncı İstanbul Maratonu\'nda ödül kazanan sporcular şu şekilde:

MARATON İLK 3 ERKEKLER

1- Felix Kimutai Kenya 2:09:57

2- Abdi İbrahim Abdo Brundi 2:10:37

3- Abraham Kiprotich Fransa 2:10:55

MARATON İLK 3 KADINLAR

1- Ruth Chepngetich Kenya 2:18:35

2- Margaret Agai Kenya 2:25:04

3- Fatuma Sado Etiyopya 2:31:05

MARATON TÜRK ERKEKLER

1- Mert Girmalegesse 2:16:25

2- Yusuf Alıcı 2:30:40

3- Ercan Arslan 2:21:08

MARATON TÜRK KADINLAR

1- Elvan Abeylegesse 2:32:23

2- Ümmü Kiraz 2:40:40

3- Fadime Çelik 2:42:05

TEKERLEKLİ SANDALYE ERKEKLER

1- Ömer Çantay 2:09:29

2- Birol Kamar 2:34:33

3- Ali Ulu 3:25:01

TEKERLEKLİ SANDALYE KADINLAR

1- Hamide Doğangün 2:20:18

2- Zübeyde Süpürgeci 2:22:51

3- Zeynep Acet 2:40:04

ERKEKLER 15 KM

5007 Shadrack Korir Kenya 43:04

5006 Polat Kemboi Arikan Türkiye 43:04

5004 Albert Chemutai Uganda 43:08

KADINLAR 15 KM

1- Yasemin Can Türkiye 47:43

2- Delvine Meringor Kenya 48:39

2- Daisy Jeptoo Kimeli Kenya 49:01

ERKEKLER 10 KM

1- Fatih Korkunç Türkiye 33:23

2- Mustafa Araç Türkiye 33:53

3- Victor Gallego Casilda İspanya 33:56

KADINLAR 10 KM

1- Suzan Tunca Türkiye 37:11

2- Aslı Simay Yazıcı Türkiye 43:38

3- Hatice Zeylan Türkiye 44:29

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-Ödüllerin verilmesi

(FOTOĞRAFLI)