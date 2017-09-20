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Spor

İstanbul Maratonu 12 Kasım'da koşulacak

İstanbul Büyükşehir Belediyesi ve Spor İstanbul tarafından Vodafone'un isim sponsorluğunda bu yıl 39'uncusu düzenlenecek Vodafone İstanbul Maratonu 12 Kasım Pazar günü koşulacak

20 Eylül 2017 16:08

İstanbul Büyükşehir Belediyesi ve Spor İstanbul tarafından Vodafone\'un isim sponsorluğunda bu yıl 39\'uncusu düzenlenecek Vodafone İstanbul Maratonu 12 Kasım Pazar günü koşulacak. 
Vodafone\'un bu yıl 6\'ncı kez ismini vereceği, Avrupa\'nın en iyi 11, dünyanın en iyi 22 maratonundan biri olan yarışlara bu yıl 30 bin çipli sporcunun katılması bekleniyor. 
MARATONA SON KAYIT TARİHİ 30 EYLÜL
Vodafone 39. İstanbul Maratonu\'na son kayıt tarihi 30 Eylül olarak belirlendi. Bu tarihe kadar online kayıt işlemini gerçekleştirememiş olanlar için 9-11 Kasım tarihlerinde Avrasya Gösteri ve Sanat Merkezi\'nde (Yenikapı Miting Alanı) düzenlenecek olan Maraton Fuarı\'nda geç kayıt imkânı sunulacak. Sporcular, sosyal sorumluluk ortaklarından olan sivil toplum kuruluşlarına bağış yapmak ve 100 TL kayıt ücretini ödemek kaydıyla geç kayıt yaptırabilecek. Halk koşusuna kayıtlar ise 30 Ekim Pazartesi günü başlayacak ve İstanbul\'da belirlenen meydanlarda kurulan stantlarda yapılacak.
4 KATEGORİDE KOŞULACAK
Kıtalararası koşulan ilk yarış olma özelliğine sahip olan Vodafone İstanbul Maratonu, maraton (42,195 km), 15 kilometre koşusu, 10 kilometre koşusu ve halk koşusu olmak üzere 4 ana kategoride düzenlenecek. Vodafone İstanbul Maratonu, 2012 yılında Uluslararası Atletizm Federasyonları Birliği (IAAF) tarafından \"Altın Kategori\" unvanına layık görüldü. 

(fotoğraflı)

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