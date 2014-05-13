Anne ve oğuldan 200 bin TL çaldılar

İstanbul Maltepe'de bankadan para çeken anne ve oğlu kendilerini takip eden otomobildeki gaspçıların saldırısına uğradı. İçinde 200 bin TL bulunan çantayı gasp eden saldırganlarla anne ve oğul arasında arbede yaşandı.

Milliyet'te yayımlanan habere göre, olay Maltepe Feyzullah Mahallesi Önder Sokak'ta meydana gelen olayda, para dolu çantayı alan gaspçılar oğulu yaraladıktan sonra kaçarken annenin üzerinden otomobille geçti.

Oğlu bıçakla yaralanan anneyi arabayla ezdiler

İçinde üç kişinin bulunduğu öğrenilen otomobildeki gaspçılar, Naci Gökmen Göle'yi darp ederek bıçakla yaraladı. İçi para dolu olan çantayı alan zanlılar otomobille kaçarken anne Semine Göle'nin üzerinden otomobille geçti. Saldırıya uğrayan anne oğul için olay yerinde bulunan vatandaşlar hemen polis ve sağlık ekiplerini aradı.

Olay yerine gelen sağlık ekipleri anne ve oğlu Kartal Dr. Lütfi Kırdar eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırdı.

Annenin durumu ağır

Edinilen bilgiye göre zanlıların otomobille ezdiği Semine Göle'nin sağlık durumu ağır. Polis ekipleri olayın gerçekleştiği sokağı emniyet şeridi çekerek güvenlik çemberine aldı ve kaçan zanlıları yakalamak için geniş çaplı çalışma başlattı.