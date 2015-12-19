İstanbul Lisesi’nin tarih öğretmeni ‘dine hakaret’ iddiasıyla sürüldü

Türkiye’nin köklü okullarından İstanbul Lisesi’nde 15 yıldır görev yapan tarih öğretmeni Seyit Işık, ‘dine hakaret ettiği’ gerekçesiyle görevden alındı. Seyit Işık geçen mayıs ayında ‘derste dine hakaret ettiği’ gerekçesiyle dört öğrenci tarafından şikayet edilmişti ve müfettişler tarafından ifadesi alınmıştı..

1 Kasım seçiminden bir hafta sonra ise Milli Eğitim Bakanlığı’ndan gönderilen bir yazıyla Işık'ın yeniden savunması istendi. Bu süreçte Işık’ın şikayet dilekçesini okumasına da izin verilmedi. Suçlamaları reddeden Işık, geçtiğimiz hafta çarşamba günü önce maaş kesintisine uğratıldı ardından da liseden uzaklaştırma cezası aldı. Seyit Işık Sultangazi’de bir okulda görevlendirildi.

Işık'ın dine hakaret ettiği suçlamasıyla karşı karşıya kaldığı ifadeler şunlar:

-Hz. Muhammed’in siyasal ve ekonomik çıkarlar için Medine’den Mekke’ye Hicret ettiği,

-Kuran-ı Kerimin değiştirilmiş olduğu “eşinizi hafifçe dövebilirsiniz veya uzaklaştırabilirsiniz” ayetinin Kuran-ı Kerime sonradan eklenmiş olduğu,

-Ezanın gereksiz olduğu, namaz vakitlerinin saatle de bilinebildiği

-Ve buna benzer cümleleri derste öğrencilere anlatmak.

Soruşturmayla ilgili açıklama yapan Işık'ın 26 yıllık öğretmen olduğunu vurgulayan Eğitim-İş İstanbul 1 Nolu Şube, "Kanaat hürriyeti Anayasal güvence altına alınmışken bu kadar ivedi ve yanlı soruşturmalar bizleri şaşırtmamaktadır" ifadelerini kullandı. Açıklamanın devamında şunlar aktarıldı:

"Demokratik, Atatürkçü, Laik ve Bilimsel eğitimi savunan öğretmenlerin başından soruşturmalar bitmiyor.Özellikle de 1 Kasım Seçimleri sonrasında eski defterlerin bir bir açıldığını görüyoruz. Hep aynı bahaneler: hakaret, din düşmanlığı… Aylar öncesinden gündeme gelen soruşturma dosyaları her ne hikmetse 1 Kasım’dan sonra sonuçlandırılmaktadır. Zeytinburnu’nda bir öğretmenimiz hakaretten soruşturma geçirirken adeta suç unsuru ararcasına sosyal medyadaki paylaşımlar üzerine başlayan süreci okul içerisine kadar sokulmaya çalışılmaktadır.Bu olayın ardından bir öğretmenimiz yine aynı basit bahanelerle soruşturmaya tabi tutulmuştur.

Şimdi de İstanbul Erkek Lisesi Tarih Öğretmeni Seyit IŞIK hakkında soruşturma gerçekleştirilmiştir. Seyit IŞIK, 26 yıllık meslek hayatı boyuncu başarılara imza atmış, ödüller almış, öğrencilerini, çağdaş, demokratik ilkelere bağlı olarak yetiştirmiş, gerek öğrencileri gerekse çalışma arkadaşları tarafından sevilen, sayılan bir eğitimci olduğu halde dersinin ve müfredatının gereği olarak işlediği ders konularında geçen dinle ilgili bilgileri öğrencilerle paylaşırken tamamen yoruma dayalı gerekçelerle soruşturmaya tabi tutulmuştur.