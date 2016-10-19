İstanbul Lisesi'nde 'proje okul' protestosu; velilerden önce TOMA geldi

2014 yılında çıkarılan kararname ile Türkiye'deki 155 okulun 'proje okul' kapsamına alınması ve darbe girişiminin ardından ilan edilen olağanüstü hâl (OHAL) uygulaması kapsamında çıkarılan kanun hükmünde kararnameyle (KHK) öğretmenlerin görev yerlerinin değiştirilmesine velilerin tepkisi sürüyor. İstanbul Lisesi'nin 'proje okul' kapsamına alınmasına ve proje okullara karşı çıkan öğrenci velileri bugün tarihi lisenin önünde bir araya geldi. TOMA'nın velilerden önce okulun önüne gelmesi ise tepki çekti.

İstanbul Erkek Lisesi'nde geçtiğimiz aylarda düzenlenen mezuniyet töreninde öğrenciler, konuşmasını yapan Müdür Hikmet Konar'ı protesto ederek, sırtlarını dönmüşlerdi.

Proje okullara son verilmesini talep eden veliler, 'projeniz değiliz' diyerek protesto gösterisi gerçekleştirdi.

Basına açıklaması yapan veliler, "mücadelede kararlı olduklarını" vurguladılar. Velilerin protestosuna, alkışlar eşliğinde okuldan çıkan öğrenciler de destek verdi.

Veliler yapılan basın açıklamasının ardından okuldan ayrıldı.

Kadıköy Anadolu Lisesi'nde yapılmak istenen toplanmaya TOMA ve polis gelmiş, bir sonraki gün de okul silahlı polisler tarafından ablukaya alınmıştı.