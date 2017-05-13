İstanbul LGBTİ+ Gülmen ve Özakça için açlık grevine başladı

İstanbul LGBTİ+ Dayanışma Derneği, Nuriye Gülmen ve Semih Özakça ile dayanışmak için bir günlük açlık grevine başladı.

Evrensel’de yer alan habere göre, İstanbul LGBTİ+ Dayanışma Derneği aktivistleri açlık grevlerinin 66. gününde olan Nuriye Gülmen ve Semih Özakça ile dayanışmak için bugün saat 13.00’te bir günlük açlık grevine başladı.

İstanbul LGBTİ+ Dayanışma Derneği şu açıklamayı yaptı:

“Herkesin bildiği üzere 15 Temmuz 2016 darbe girişimi ile başlayan süreç tüm yıkımıyla devam etmekte. Hükümetin, darbecilere karşı önlem adı altında ilan ettiği OHAL ve peyderpey yayımladığı KHK'lar ile on binlerce kişi de işsiz-evsiz-sosyal güvencesiz kaldı. Darbecilere karşı yayımlandığı iddia edilen KHK'lar da darbe ile uzaktan yakından ilgisi olmayan binlerce demokrat, aydın, muhalif ve sözünü esirgemeyen arkadaşlarımızı-yoldaşlarımızı-yakınlarımızı işinden-evinden etti. Bir çoğu haksız ve uzun gözaltı süreci yaşadı; hapse atıldı. Bugün Ankara'nın göbeğinde Bakanlıklar'a ve Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne bir kaç yüz metre mesafede iki hocamız; Nuriye Gülmen ve Semih Özakça dişleriyle tırnaklarıyla kazandıkları işlerine iade edilme talebiyle bedenlerini ölüme yatırdılar. Tek talepleri var: İşlerine geri dönmek... Hükümet, hocalarımızın durumları daha da kötü olmadan bu direnişe kulak tıkamamalı; arkadaşlarımızın talepleri derhal kabul edilmelidir.”