İstanbul-Küçükçekmece'de patlayıcı bulundu!

İstanbul Küçükçekmece tren istasyonu karşısındaki arazide yapılan kazıda bomba ve düzenek bulundu.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı birimler, Küçükçekmece'de ağaçlık alanda mühimmat araması başlattı.

Soğuksu Mahallesi'ndeki Soğuksu Çamlığı'na gelen ekipler, bölgenin etrafını güvenlik şeridi ile çevirdi. İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı bomba imha uzmanlarıyla, terörle mücadele ve olay yeri inceleme ekipleri, bölgede araması başlattı.

Metal dedektör ile yapılan arama çalışmalarına, arama köpekleri de destek verdi.

Tren istasyonu karşısındaki arazide yapılan kazıda bomba ve düzenek bulundu.