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İstanbul Küçükçekmece'de kuyumcu soygunu

Yüksek miktarda ziynet eşyası çaldılar

21 Haziran 2017 14:59

Küçükçekmece'de bir kuyumcu dükkanına giren yüzleri maskeli 5 kişi, yüklü miktarda ziynet eşyası çalarak kayıplara karıştı. Güvenlik kameralarını inceleyen polis ekipleri kaçan şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı. 

Olay Teyfikbey Mahallesi, Merkezbey Caddesi üzerinde bulunan bir kuyumcu dükkanında saat 04.30 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre otomobil ile Cengiz Alimoğlu'na ait kuyumcu dükkanına gelen yüzleri maskeli 5 kişi yanlarında getirdiği levye ile dükkanın kepengini kırarak içeriye girdi. Tezgahta bulunan yüklü miktarda ziynet eşyasını alan şüpheliler daha sonra geldikleri araçla olay yerinden ayrıldı. Şüphelilerin dükkandan ayrılırken, çaldıkları bazı malzemeleri ise yere düşürdüğü görüldü.

Polis ekipleri delil incelemsi yaptı

 Dükkanın alarmının çalması üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen polis ekipleri kuyumcu dükkanının içinde ve çevresinde delil incelemesi yaptı. Durumu haber alan işyeri sahibi Cengiz Alimoğlu da dükkana geldi. Güvenlik kameralarını inceleyen polis ekipleri kaçan şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

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