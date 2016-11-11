İstanbul Kitap Fuarı’nın onur konuğu Almanya

Avrupa Birliği ile Türkiye arasında gerginlik artarken Almanya, Uluslararası İstanbul Kitap Fuarı’nın onur konuğu oluyor. 12-20 Kasım tarihlerinde Beylikdüzü’ndeki TÜYAP Fuar ve Kongre Merkezi'nde düzenlenecek fuara, aralarında Ilija Trojanow, Moritz Rinke, Peter Schneider, Wilhelm Schmid ve Canan Topçu’nun da olduğu, Almanca eserler veren 14 yazarın katılması kesinleşti. Almanya’nın iştirakı, Alman Dışişleri Bakanlığı, Federal Ekonomi Bakanlığı, Frankfurt Kitap Fuarı ve İstanbul’daki Goethe Enstitüsü’nün işbirliği ile sağlanıyor. Cumartesi gününden itibaren Alman yayınevleri ve yazarlar "Worte bewegen - Sözcüklerin etkisi” sloganıyla fuarda 270 metrekarelik bir stand ile Almanya’yı temsil edecek. Fuar kapsamında, 14 Kasım’da Türkiye ve Almanya Yayıncılar Buluşması yapılacak, aynı gün "Çocuk Yayıncılığı ve Okumanın Geleceği”, "Almanya'da Yayıncılık Trendleri” ve "Bağımsız Yayıncılık” konulu paneller düzenlenecek.

Alman katılımcılar ifade ve düşünce özgürlüğü için girişimde bulunacak

Özellikle siyasi gerilim dönemlerinde sıkı kültürel ilişkilerin önemine dikkat çeken Almanya Dışişleri Bakanlığı Müsteşarı Maria Böhmer, Almanya’nın onur konuğu konumunu kullanarak Türkiye Yayıncılar Birliği, yazarlar, gazeteciler ve sivil toplum ile birlikte ifade ve düşünce özgürlüğü için çaba göstereceklerini kaydetti.

Frankfurt Kitap Fuarı Direktörü Juergen Boos ise, darbe girişimine ve güncel gelişmelere rağmen, fuarın ve Türkiye Yayıncılar Birliği’nin davetinin kabul edildiğini belirtti, ‘son dönemde durumun gözle görülür şekilde kötüleşmesine rağmen’ onur konuğu olacaklarını söyledi. Gazetecilere yönelik son tutuklama dalgasının, ‘işleyen bir demokrasinin temellerinden birinin ciddi tehdit altında olduğunun göstergesi’ olduğunu vurgulayan Boos, fuara katılmak üzere İstanbul’a gelecek olan yayıncı ve yazarların, meslektaşlarının serbest bırakılmasını sağlamak için girişimlerde bulunacağını belirtti.

Türkiye’nin en büyük kitap fuarı

İstanbul’daki Goethe Enstitüsü’nün yöneticisi Reimar Volker de, bu gergin dönemde ‘yazarlar, okurlar, Almanya'dan misafirler ve Türkiye’deki ziyaretçiler arasında görüş alışverişi sağlanabilmesi için mekanlar oluşturulabilmesinin’ önemine dikkat çekti.

35. kez düzenlenen Uluslararası İstanbul Kitap Fuarı, alanında Türkiye’nin en büyük etkinliği. Yaklaşık 800 yayınevi ve sivil toplum örgütünün katılacağı fuarın bu yılki ana teması “Felsefe ve İnsan”. Fuarı geçen yıl 558 bin kişi ziyaret etmişti.

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KNA/DW, AÜ/GA