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İstanbul Kitap Fuarı ve İzmir Kitap Fuarı, Koronavirüs nedeniyle ertelendi

05 Eylül 2020 22:06

TÜYAP, 39. Uluslararası İstanbul Kitap Fuarı ile 25. İzmir Kitap Fuarı'nın koronavirüs salgını nedeniyle ileri bir tarihe ertelendiğini açıkladı.

Erteleme duyurusunda şu ifadeler kullanıldı: “Değerli ziyaretçiler ve yayıncılarımız fuarımız ileri bir tarihe ertelenmiştir. Bu yıl içinde sizlerle yeniden buluşmayı diliyoruz. Bizden haberler için hesapları ve web sitemizi takip edebilirsiniz. Herkese sağlıklı günler dileriz.”

İzmir'de ikinci erteleme

Öte yandan 25. İzmir Kitap Fuarı da bir kez daha ertelendi. Fuarı ile ilgili ilk belirlenen tarih 11-18 Nisan 2020’ydi. Ancak pandeminin başlaması nedeniyle fuarın 28 Kasım-6 Aralık tarihleri arasında düzenleneceği açıklanmıştı.

İki fuarın da Koronavirüs salgını nedeniyle bu yıl gerçekleşmeyeceği tahmin ediliyor.

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