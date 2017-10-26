İSTANBUL, KIRKLARELİ VE EDİRNE'DE NARKOTİK OPERASYONU (1)

Haber: Çağatay KENARLI - Kamera: İstanbul DHA

İstanbul, Edirne ve Kırklareli\'de uyuşturucuyla mücadele kapsamında düzenlenen operasyonlarda yüklü miktarda uyuşturucu hap ile çeşitli uyuşturucu maddeler ele geçirildi.

İstanbul Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu madde ticareti yaptığı belirlenen şüphelilere yönelik İstanbul Beylikdüzü, Esenyurt ve Avcılar\'da; Kırklareli\'nin Babaeski ilçesinde ve Edirne\'de çok sayıda adrese eş zamanlı operasyonlar düzenledi.

Baskın yapılan yerlerde yapılan aramalarda çok sayıda uyuşturucu madde ve koliler dolusu uyuşturucu hap ele geçirdi.



Görüntü Dökümü:

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(POLİS KAMERASI)

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-Gözaltına alınan şüpheliler

-Araçta yapılan arama

-Ele geçirilen uyuşturucu haplar

-Araçta ele geçen uyuşturucu haplar

-Ele geçen uyuşturucu maddelerin emniyetteki sergisi

