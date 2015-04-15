İstanbul karanlığa gömüldü

İstanbul'da altı ilçede aynı anda elektrikler kesildi. Kesintiye Hasdal Arıcılar mevkiinde, yüksek gerilim hattına yıldırım düşmesinin yol açtığı bildirildi. Şişli, Beşiktaş, Sarıyer, Kağıthane, Gaziosmanpaşa ve Beyoğlu'nun bazı bölgelerine saat 20.30'dan beri elektrik verilemiyor.

Anadolu yakası için planlı kesinti

Anadolu yakasında ise önceden açıklanan bir kesinti var.

Anadolu Yakası Elektrik Dağıtım AŞ'den yapılan yazılı açıklamada, 15 Nisan Çarşamba günü Maltepe'de 09.00-14.00 saatleri arasında, Bağlarbaşı Mahallesi, Salih Reis, Çay, Hür, Irmak Sokak'ta, Sultanbeyli'de 09.00-11.00 saatleri arasında Battalgazi Mahallesi, Betül, Zembil, Plevne, Küplüce, Dereiçi, Selçukhan sokaklarında, 10.00 -14.00 saatleri arasında da Mimar Sinan Mahallesi Kızılelma Sokak'ta elektrik kesintisi uygulanacağı belirtildi.

Kadıköy'de 09.00-14.00 saatleri arasında, Göztepe Mahallesi, Atılay, Fahrettin Kerim Gökay Caddesi, Mustafa Mazharbey, Merdivenköy Hızırbey, Zaman, Şahika, Yalvaç, Küme, Nesrin sokaklarına, Bostancı Mahallesi, Çınarlı Sokak'ta elektrik kesintisi yapılacağı ifade edilen açıklamada, şu bilgilere yer verildi:

"Üsküdar'da 09.00-14.00 saatleri arasında, Validei Atik Mahallesi, Karamanoğlu, Mantar, Kümbet, Nuhkuyusu, Gelişim, Pazarbaşı, Fıçıcı Rüstem, Barbaros Fikret Mualla, Çiçekçi Bostan, Güllübahçe, Ferdi Üner sokakları, Altunizade Mahallesi Ord. Prof. Fahrettinkerim Gökay ve Mahir İz caddeleri, Barbaros Mahallesi, Denizmen Sokak ile Ümraniye'de 09.00-15.00 saatleri arasında, Dumlupınar Mahallesi, Birgül Sokak, Topağacı Mahallesi, Yurdakul Sokak, Adem Yavuz, Özışık Sokak, Elmalıkent Mahallesi, Eşref Bitlis Sokağa elektrik verilemeyecek."

Açıklamada, Pendik'te ise 09.00-14.00 saatleri arasında, Velibaba Mahallesi, Kimya, Keskin, Fen, Aydınlık, Zehra, Mızrap, Sadık, Subay, Otağ, Fevzi Çakmak Fırıncı, Atatürk, Meziyet, Su, Dumlupınar Volkan Sokak'ta elektrik kesintisi uygulanacağı kaydedildi.