İstanbul Kapalıçarşı'da altın fiyatları ne kadar?

\n<html>\n<head>\n</head>\n<body>\n<p>İstanbul Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 446,20 lira, Cumhuriyet altınının satış fiyatı ise 2.961,00 lira oldu.</p>\n<p>İstanbul Kapalıçarşı'da alınıp satılan altın türlerinin, önceki kapanış ve bugün açılış fiyatları (TL) şöyle:</p>\n<p><img style="display:block;margin-left:auto;margin-right:auto;" src="https://media-cdn.t24.com.tr/media/library/2020/12/1609238192178-132142503-altin.png" alt width="583" height="222" /></p>\n</body>\n</html>