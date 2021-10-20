İstanbul Kanuni Sultan Süleyman KYK yurdunda öğrencilerden eylem

İstanbul Başakşehir'deki Kanuni Sultan Süleyman KYK Yurdu’nda öğrenciler yemek ücretlerini, internet sorunlarını protesto etti. İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, konu ile ilgileneceklerini duyurdu.

Eyleme katılan öğrenciler, yönetime taleplerini şöyle sıraladı:

"Yurt ile metro arasında gasp olaylarına karşı otobüs seferleri istiyoruz.

Yemekhane fiyatlarının düşürülmesini istiyoruz.

İnternette kotanın kaldırılmasını ve nitelikli hale getirilmesini istiyoruz."

İmamoğlu'ndan açıklama

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, Twitter'dan şu açıklamayı yaptı:

"İBB olarak öğrencilerin yaşadığı sorunlara çözüm üretmek için elimizden ne geliyorsa yapmaya hazırız. Yakından ilgileneceğiz"