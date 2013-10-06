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Ekonomi

İstanbul kamu ve özel sektörde mobbing şikayetinde ilk sırada

Mobbingde başvuruların illere göre dağılımında kamu sektöründen yüzde 16.86'lik oranla İstanbul ilk, Ankara yüzde 15,21 ile ikinci sırada. İstanbul yüzde 37.62'lik oranla yine ilk sıraya oturdu

06 Ekim 2013 19:54

Hülya Karabağlı / Ankara

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Faruk Çelik, işyerinde psikilojik taciz olarak bilinen mobbing de son durumu  açıkladı. Son iki yılık süreçte, bu tür şikayetler için kurulan 'Alo 170' hattına 6 bine yakın başvuru yapıldı. Özel sektörden 'erkekler', kamudan ise 'kadınlar' başvurdu.    İstanbul, mobbingde ilk sırada yer alıyor. 

Bakan Çelik, CHP İstanbul Milletvekili Sezgin  Tanrıkulu'nun kamu ve özel sektörde mobbing   olayları  ve 'Alo 170' hattına ilişkin sorularına verdiği yanıtlar şöyle:

Kamu ve özel sektörde yaşanan ve sık sık kamuoyunun gündemine gelen mobbing olaylarını engellemek, toplumun bilinçlendirilmesini sağlamak üzere tüm çalışanları kapsayan, "İşyerlerinde Psikolojik Tacizin Önlenmesi (Mobbing)" Genelgesi 19.03.2011 tarihinde 27879 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. Genelgenin dördüncü maddesinde psikolojik tacizle mücadeleyi güçlendirmek üzere Çalışma ve Sosyal Güvenlik İletişim Merkezi olan ALO 170 üzerinden psikologlar vasıtasıyla çalışanlara yardım ve destek sağlanacağı hükme bağlanmıştır. Bu kapsamda 19.03.2011-19.03.2013 tarihleri arasındaki iki yılık süreçte ALO 170'e toplam 5bin 890 adet işyerinde psikolojik taciz başvurusu yapılmıştır.

 

İstanbul kamuda ve özel sektörde ilk sırada

 

Başvuranların özel ve kamu sektöründeki cinsiyete göre dağılımına baktığımızda; özel sektörden gelen şikâyetlerin yüzde 58'i erkek, yüzde 42'si kadın; kamu sektöründen gelen şikâyetlerin ise yüzde  49'u erkek, yüzde  51'i kadındır. Başvuruların illere göre dağılımına baktığımızda ise; kamu sektöründen yüzde 16.86'lik oranla İstanbul birinci, Ankara yüzde 15,21 ile ikinci sırada gelmektedir.

Özel sektörden ise yine en çok şikâyet yüzde 37.62 İstanbul ilinden gelmiştir. Söz konusu Genelgenin dördüncü maddesinde psikolojik tacizle mücadeleyi güçlendirmek amacıyla Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı İletişim Merkezi, ALO 170 üzerinden psikologlar vasıtasıyla çalışanlara yardım ve destek sağlanacağı düzenlenmiştir.

 

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