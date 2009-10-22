İstanbul-Kahire uçağı kaçırılmak istendi

Mısır Havayolları, İstanbul-Kahire seferine yapan uçağın kaçırılmak istendiğini, uçaktaki güvenlik görevlilerinin buna engel olduğunu açıkladı.

Sudanlı olduğu belirtilen kişinin, uçağın İstanbul'dan havalanmasından 20 dakika sonra yemek servisi yapılırken, serviste kullanılan bıçakla mürettebatı tehdit ettği belirtildi.

Uçağın rotasını Kudüs'e yönlendirmek isteyen eylemcinin, uçaktaki güvenlik görevlileri tarafından etkisiz hale getirldiği keydedildi.

Olay esnasında yolcular açısından tehlikeli bir durumun oluşmadığı ve uçağın normal saatinde Kahire’ye indiği belirtilirken, eylemcinin havaalanındaki güvenlik güçleri tarafından teslim alındığı ifade edidli.

Eylemcinin amacıyle iglili ise henüz bir açıklama yapılmadı.