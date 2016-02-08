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İstanbul Kağıthane'de kahvehaneye silahlı saldırı: 1 ölü, 1 yaralı

Yerde 9 boş kovan tespit edilirken polis saldırganların yakalanması için çalışma başlattı

08 Şubat 2016 09:19

İstanbul Kağıthane'de bir kahvehaneye, otomobille gelen kişi yada kişiler tarafından silahla saldırı düzenlendi. Olayda 1 kişi hayatını kaybederken 1 kişi de yaralandı.

DHA’nın haberine göre, olay saat 05.00 sıralarında Sanayi Mahallesi Atatürk Caddesi 42 numarada bulunan kahvehanede meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, otomobille gelen kişi veya kişiler kahvehaneye silahlı saldırıda bulundu. Saldırganlar plakası alınamayan otomobille olay yerinden kaçtı. Saldırıda kahvehanenin camına çok sayıda mermi isabet ederken, içeride bulunan henüz kimliği belirsiz 1 kişi olay yerinde hayatını kaybetti. Yaralanan 1 kişi ise olay yerine gelen ambulansla Şişli Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Olaydan sonra bölgeye çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Olay yerine şerit çekerek incelemelerde bulunan polis ekipleri, yerde 9 boş kovan tespit etti. Saldırıyı gerçekleştiren kişi yada kişilerin yakalanması için geniş çaplı soruşturma başlatıldı.

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