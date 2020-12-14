İstanbul Kadın Kuruluşları Birliği, CHP'ye ulaşan şiddet gören kadın ve çocuklara yönelik hukuki destek sağlayacak

İstanbul Kadın Kuruluşları Birliği, CHP Kadın Kolları’na ulaşan şiddet mağdurlarına hukuki destek verecek. İmzalanan protokole göre İstanbul Kadın Kuruluşları Birliği, CHP Kadın Kolları’na ulaşan şiddet gören kadın ve çocuklara yönelik 444 82 85 numaralı hat üzerinden 7/24 hukuki destek sağlayacak.

İstanbul Kadın Kuruluşları Birliği, CHP Kadın Kolları’na ulaşan şiddet mağdurlarına hukuki destek verecek. Konuyla ilgili açıklama yapan CHP Kadın Kolları Genel Başkanı Aylin Nazlıaka, “Eşit ve demokratik bir yaşamdan yana dayanışmayı ilmek ilmek örüyoruz” dedi.

CHP Kadın Kolları Genel Başkanlığı ile İstanbul Kadın Kuruluşları Birliği, YaşamHak Projesi kapsamında protokol imzaladı. İmzalanan protokole göre İstanbul Kadın Kuruluşları Birliği, CHP Kadın Kolları’na ulaşan şiddet gören kadın ve çocuklara yönelik 444 82 85 numaralı hat üzerinden 7/24 hukuki destek sağlayacak.

Aylin Nazlıaka da konuyla ilgili olarak, “Türkiye’nin en önemli sorunlarından biri olan şiddetin önüne geçebilmek için dayanışmayı büyütüyoruz. Yanımızda böylesi kuruluşları görmek hepimize umut ve güç veriyor. Eşit ve demokratik bir yaşamdan yana dayanışmayı ilmek ilmek örüyoruz" açıklamasını yaptı.