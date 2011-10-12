-İstanbul Jewelry Show yarın başlayacak İSTANBUL (A.A) - 12.10.2011 - UBM Rotaforte'nin gerçekleştireceği 33. Istanbul Jewelry Show, DenizBank'ın ana sponsorluğunda yarın başlayacak. United Business Media (UBM) Rotaforte'dan yapılan açıklamada, yarın ile 16 Ekim 2011 tarihleri arasında CNR Fuar alanında gerçekleştirilecek Istanbul Jewelry Show'un basın açılışının yarın Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkanı Mehmet Büyükekşi tarafından yapılacağı bildirildi. 33. Istanbul Jewelry Show'un bu yıl da mücevher meraklılarının beklentisine göre üretilen özel ürün gruplarını bir araya getireceği ifade edildi. Avrupa'nın yanı sıra Ortadoğu, Rusya, Birleşik Arap Emirlikleri ve Türki Cumhuriyetlerde sektörün en önemli organizasyonu olarak görülen ve özellikle bu ülkeleri hedefleyen ''Istanbul Jewelry Show''un ayrıca İran, Irak, Lübnan, Bahreyn, Katar, Dubai gibi ülkelerden de önemli alıcıları ağırlayacağı kaydedildi. Firmadan firmaya e-ticaret (B2B) pazarlarının gelişmesi ve parasallaştırılması alanında hizmet gösteren UBM Rotaforte tarafından organize edilen Istanbul Jewelry Show Ekim Fuarı'na, Türkiye'den çok sayıda mücevher firmasının katılacağı, bunlara ek olarak Ortadoğulu alıcılarla buluşmak üzere çok sayıda firmanın özel ürünlerine de yer verileceği belirtildi. Türkiye Cumhuriyeti Ekonomi Bakanlığı İhracat Bilgi Platformu'nun (IGEME) 2010 raporuna göre, Türkiye altın mücevheratında Hindistan ve ABD ile birlikte dünyanın en büyük beş pazarı arasında yer alıyor.