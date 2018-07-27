İstanbul Jandarma KOM Şube Müdürü 'FETÖ'den tutuklandı

İstanbul Jandarma Komutanlığı KOM Şube Müdürü Yüzbaşı Recep Zerk, FETÖ'nün TSK yapılanmasına yönelik yürüttüğü soruşturma kapsamında gözaltına alınıp tutuklandı.
İstanbul Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürü Yüzbaşı Recep Zerk, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) TSK yapılanmasına yönelik yürüttüğü soruşturma kapsamında tutuklandı.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın FETÖ'ye ilişkin, Örgüt içi haberleşme amacıyla ankesör veya sabit hatları kullanan şüphelilere yönelik çalışması sürüyor. İstanbul İl Jandarma Komutanlığı KOM Şube Müdürü Yüzbaşı Recep Zerk'in ankesörlü telefonlar üzerinden FETÖ'nün sözde imamlarıyla görüştüğü belirlendi. Ankara'da gözaltına alınan Zerk, buradaki işlemlerinin ardından İstanbul'a getirilerek sevk edildiği Çağlayan'daki İstanbul Adliyesi'nde nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.