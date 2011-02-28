T24 - İstanbul-İzmir otoyolunun temeli atıldı. Ulaştırma Bakanı Binali Yıldırım, otoyolun 377 kilometre olacağını, hız sınırlarına uyulması halinde İzmir'den İstanbul'a 3 saatte gidileceğini söyledi. Yıldırım, Ankara-İzmir Yüksek Hızlı Tren inşaatına da başlayacaklarını açıkladı.

Bakan Yıldırım, Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen İzmir-İstanbul Otoyolu İzmir ayağının temel atma töreninde, 28 Ekim 2010 tarihinde Gebze'de temeli atılan projenin, İzmir ayağının temelinin de Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla bugün atıldığını belirtti.

Türkiye'nin geçmişinin, ülke ticaretinin, ülke kültürünün önemli iki temsilcisi İzmir ile İstanbul'u, bu iki önemli merkezi bir an önce kavuşturup, bir an önce birleştirmenin boyunlarının borcu olduğunu dile getiren Yıldırım, 30 senedir gündemde bulunan proje için defalarca yapılan ihalelerin iptal edildiğini anlattı.

Bakan Yıldırım, AKP iktidarı yönetime gelince, bekleyen büyük projelerin teker teker hayata geçtiğini, Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın dün Sirkeci'den denizin 60 metre altından yürüyerek Üsküdar'a geçtiğini ve Avrupa'dan Asya'yı denizin altından bağlayan tünelin açılışını gerçekleştirdiğini bildirdi.

İzmir-İstanbul otoyolunun 377 kilometre olacağını, hız sınırlarına uyulması halinde İzmir'den İstanbul'a 3 saatte gidileceğini ifade eden Bakan Yıldırım, "Bu yüzyılın projesi. İzmir'in geleceğini aydınlatıyoruz. İzmir'i İstanbul'a komşu kapısı yapıyoruz" dedi.

İzmit'e dünyanın en büyük ikinci asma köprüsünün inşa edileceğini ve 1,5 saatlik bu geçişin 6 dakikada sağlanacağını anlatan Bakan Yıldırım, şöyle devam etti:

"İşte medeniyet bu, işte hizmet bu. İşte İzmir, işte hizmet. Proje 11 katrilyon. Şu anda Avrupa'da bundan daha büyük bir proje yok. Avrupa'nın en büyük projesi. Dünyanın 4. büyük projesini İzmir için yapıyoruz. Sizler için yapıyoruz. Milletimiz için yapıyoruz. Çünkü siz buna layıksınız. Bu 11 katrilyonluk projenin bir özelliği var.

Bu projeyi devletin kasasından para harcamadan yapıyoruz. 6 tane firmamız var. Türk firmaları. Bir tane İtalyan ortakları var. Bunlar yapıyorlar. Bu nedir biliyor musunuz? Türkiye'nin nereden nereye geldiğini gösteriyor. Daha dün 70 sente muhtaç olan bu ülke beş kuruş harcamadan şirketleri vasıtasıyla 11 katrilyonluk yatırımı yapar hal geldiyse bu Türkiye'nin gücüdür. Türk milletinin gücüdür."



Ankara-İzmir hızlı tren projesi

İzmirlilere yeni bir müjdesinin olduğunu ifade eden Bakan Yıldırım şu bilgileri verdi: "Bu sene Ankara-İzmir Yüksek Hızlı Tren inşaatına da başlıyoruz. Hayırlı uğurlu olsun. İster İstanbul'a, ister Ankara'ya git İzmirliler 3 saatte gidecek. Bu işler bitince İzmir'in durumu daha farklı olacak. İzmir gittikçe ekonomisiyle, ticaretiyle, kültürüyle ve turizmiyle farkını ortaya koyacak. Çünkü ulaşırsanız o yer sizindir. İzmir'e ulaşamazsanız İzmir'e hizmet etmiş sayılmazsınız."



