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Ekonomi

İstanbul-İzmir otoyolu için imzalar atıldı

İstanbul-İzmir arasını 3,5 saate indirecek olan Gebze-Orhangazi-İzmir otoyolu projesinin finansmanı için bankalarla yaklaşık 4 milyar dolarlık anlaşma yapıldı.

22 Aralık 2011 02:00

T24 - İstanbul-İzmir arasını 3,5 saate indirecek olan Gebze-Orhangazi-İzmir otoyolu projesinin finansmanı için bankalarla yaklaşık 4 milyar dolarlık anlaşma yapıldı.
 


İstanbul-İzmir arasını 3,5 saate indirecek Türkiye'nin en büyük otoyol projesi olan Gebze-Orhangazi-İzmir otoyolu projesinin finansmanıyla ilgili bankalarla ilk imzalar atıldı.


Konuya ilişkin OTOYOL Yatırım ve İşletme AŞ'den yapılan yazılı açıklamaya göre, atılan ilk imzalarla projenin üstlenicisi OTOYOL Yatırım ve İşletme AŞ (Nurol-Özaltın-Makyol-Astaldi-Yüksel-Göçay ortaklığı) tarafından; Akbank, Finansbank, Türkiye Garanti Bankası, Türkiye İş Bankası, Türkiye Halk Bankası, Türkiye Vakıflar Bankası, Türkiye Ziraat Bankası ve Yapı ve Kredi Bankası yerli koordinatör bankalar (MLA); BIIS, Citigroup, Credit Agricole, İslam Kalkınma Bankası, IFC (Uluslararası Finans Kurumu), EBRD (Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası), Mizuho, Suudi Milli Ticaret Bankası, Unicredit ve West LB de uluslararası ön koordinatör bankalar olarak Gebze-Orhangazi-İzmir otoyolu (İzmit körfez geçişi ve bağlantı yolları dahil) projesinin finansmanı için yaklaşık 4 milyar dolar sağlamak üzere görevlendirildi.

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