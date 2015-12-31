İstanbul-İzmir karayolu ulaşıma kapandı

İstanbul ile İzmir'i birbirine bağlayan karayolu, Susurluk yakınlarında TIR'ların kayması nedeniyle çift yönlü ulaşıma kapandı.
Yoğun kar yağışı, İstanbul ile İzmir'i bağlayan karayolunun Susurluk bölümünde trafik akışı olumsuz etkiledi.
Karayolunun, Susurluk yakınlarındaki Kürse rampası ile Ulusoy mevkisinde oluşan buzlanma nedeniyle tırların kayması sonucu, ulaşım çift yönlü olarak durdu.
Ekipler, Balıkesir AFAD yetkililerinin koordinasyonunda yolun tekrar ulaşıma açılması için çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.