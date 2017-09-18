T24 LogoT24 Logo
Gündem

İstanbul İstihbarat Şube Müdürü görevden alındı

Yeni atanan İstihbarat Şube Müdürü, Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürü İlker Küçükhıdır oldu

18 Eylül 2017 03:06

İstanbul Emniyet Müdürlüğü İstihbarat Şube Müdürü Özgür Taşdemir'in görevden alındığı bildirildi.

Hürriyet'in haberine göre; İstanbul Emniyet Müdürlüğü İstihbarat Şube Müdürü Özgür Taşdemir görevden alınarak müdüriyet emrine çekildi. Yerine ise Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürü İlker Küçükhıdır getirildi.Küçükhıdır'dan boşalan Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'ne ise İstihbarat Şube Müdür Yardımcısı Furkan Sezer getirildi.

17-25 Aralık operasyonlarının ardından Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü bünyesinde görev yapan Özgür Taşdemir, İl Emniyet Müdürü Mustafa Çalışkan'ın özel kalem müdürlüğünü yapmış, daha sonra 15 Temmuz darbe girişiminin ardından İstihbarat Şube Müdürü olmuştu.

ETİKETLER

istanbulvatan emniyetistihbarat şube müdürüatandımalipolisyeni

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya’da siyasi reform: İktidar yeniden yapılandırılıyor...

Prof. Eker'den Dr. Öz ve Karatay'a yanıt: Bu insanların beslenme...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Ahmet Hakan, eski CHP'li vekilin sözlerine sinirlendi; yayından aldı: Bağlamayın...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Milli Eğitim Bakanlığı'nın öğretmenlere dağıttığı kitapta başı açık ve kapalı...

Yeni partiler Ankara kulislerini hareketlendirdi; İyi Parti, Gelecek Partisi, Saadet...

Albayraklar savunma sanayiinden 'vuruşarak' çekiliyor: "İhtiyacımız olan desteğe bir türlü...

İrem Sak: Hayatıma girecek kişi nefes alsın yeter...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24