İstanbul İstatistik Ofisi, ulaşım verilerini açıkladı: Normalleşme süreciyle birlikte toplu taşıma kullanımı yüzde 248 arttı

İstanbul'da haziran ayı sonu itibariyle toplu taşımada yolculuk sayısı yüzde 36 arttı. Günlük yolculuk oranı 31 Mart tarihine göre, yüzde 248,5 artarak yolcu sayısı 3 milyon 569 bini geçti.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi İstanbul İstatistik Ofisi, ulaşımda yaşanan gelişmeleri, Haziran 2020 İstanbul Ulaşım Bülteni'nde açıkladı. Türkiye'de ilk Koronavirüs vakasının tespit edildiği 11 Mart tarihi öncesi ile nisan, mayıs ve haziran ayı değerleri karşılaştırıldı.

Buna göre, yolcuların yüzde 49,2'si otobüsü, yüzde 27,8'i metro-tramvayı, yüzde 13,2'si metrobüsü, yüzde 6,6'sı Marmaray'ı tercih ederken, yüzde 3,2'si ise deniz yolunu kullandı. Trafik yoğunluk endeksi, bir önceki aya göre yüzde 135 artarak yüzde 30'a ulaştı. Yoğunluğun en fazla olduğu saat 18.00'de ise Covid-19 öncesi dönemdeki yüzde 66 seviyesini yakaladı. Anadolu ve Avrupa yakası araç geçişi mayıs ayına göre yüzde 23,4 arttı, en fazla geçiş ise 26 Haziran Cuma günü gerçekleşti.

Yolculuk, Haziran'da yüzde 36 arttı

1-5 Haziran tarihleri arasında ortalama 2 milyon 625 bin 455 adet olan akıllı bilet kullanıcı sayısı, 22-26 Haziran tarihleri arasında yüzde 26,9 artarak 3 milyon 331 bin 534 oldu. Yolculuk sayısı, 30 Haziran'da yüzde 36 artışla 3 milyon 569 bin 764'e yükseldi. 60 yaş üstü yolcularda ise artış oranı yüzde 145 oldu.

Günlük yolculuk 3.5 milyonu geçti

Covid-19 tespitinden sonraki 31 Mart itibari ile ortalama günlük yolculuk 1 milyon 24 bin 248 iken bu sayı, 30 Haziran itibari ile yüzde 248,5'lik bir artışla 3 milyon 569 bin 764'e yükseldi.

En fazla otobüs kullanıldı

Haziran ayında, yolcuların yüzde 49,2'si otobüsü, yüzde 27,8'i metro-tramvayı, yüzde 13,2'si metrobüsü, yüzde 6,6'sı Marmaray'ı tercih ederken, yüzde 3,2'si ise denizyolunu kullandı.

Araç hareketliliği en fazla 15.00 - 18.00 saatleri arasında

Sokağa çıkmanın yasak olmadığı günlerde, en yoğun araç hareketliliği genellikle 15.00-17.00, yasağın uygulandığı günlerde ise 17.00-19.00 saatleri arasında yaşandı.

İki yaka arası geçişte yüzde 23,4 yükseliş

Hafta içi ve sokağa çıkma yasağının olmadığı günlerde mayıs ayında yaka geçişi yapan araç sayısı günlük ortalama 328 bin 220 iken, haziran ayında 405 bin 169 olarak gerçekleşti. Haziran ayında en yoğun geçiş, 08-14 Haziran haftasında yaşandı. Geçişin en yoğun olduğu gün ise 26 Haziran Cuma. Yaka geçişlerinin yüzde 46,5'i 15 Temmuz Şehitler, yüzde 38,5'i FSM, yüzde 6,2'si YSS köprülerinden, yüzde 8,7'si Avrasya Tüneli'nden yapıldı.

Araçların ortalama hızı yüzde 4 azaldı

Okulların tatil edilmesi ile karayolu şebekesi üzerinde artış gösteren ortalama hızlar, mayıs ayındaki normalleşme sürecinin başlamasıyla birlikte düşüşe geçti. Buna rağmen, hala mart ayı başındaki ortalamaların üstünde hız değerleri görüldü.



Mart ayı başında 54 km/saat olarak gözlemlenen hafta içi sabah zirve saat ortalama hızı, haziran ayında ortalama 61 km/saat olarak hesaplandı. Aynı şekilde, hafta içi akşam zirve saati ortalama hızı ise 46 km/saatten 49 km/saate yükseldi.

Trafikte geçen sürede yüzde 13 iyileşme

Hafta içi akşam zirve saatte Fatih Sultan Mehmet Köprüsü geçiş süresi, mart başına göre (Bayrampaşa - Kozyatağı arası) ortalama 72 dakikadan 37 dakikaya, 15 Temmuz Köprüsü'nde ise (Halıcıoğlu - Kadıköy) ortalama 62 dakikadan 30 dakikaya düştü. Genel olarak, inceleme yapılan güzergâhlar üzerinde trafikte geçen hafta içi günlük ortalama süre mart başı ile karşılaştırıldığında, nisan ayındaki oran ile aynı kalarak, yüzde 13 oranında iyileşme gösterdi.