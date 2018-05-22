İstanbul İmar Yönetmeliği Resmi Gazete'de yayımlandı: Artık stüdyo daire yapılamayacak

Şehirlerin kendi özel durumlarını içeren imar yönetmeliklerinin mevcut imar yönetmeliğinde bulunan şartlar değiştirilmeden düzenlenmesi kararının ardından İstanbul İmar Yönetmeliği 20 Mayıs'ta Resmi Gazete'de yayımlandı. Yönetmelii göre, evlerin tavan yükesekliği 4 metreye kadar çıkarken İstanbul’da artık stüdyo daire yapılamayacak. Minimum daire metrekaresi de 28.5 metrekareden 27.5 metrekareye düştü. Gayrimenkul Hukuku Derneği Başkanı Avukat Ali Güvenç Kiraz, “İstanbul İmar Yönetmeliği bundan sonra belki de 20-30 yıl boyunca bu mega kentin yapılaşmasında dikkat edilecek tüm kriterleri içeriyor” dedi.

Hürriyet'ten Gülistan Alagöz'ün haberine göre, yönetmelikle birlikte daha önce 3 metre olan tavan yüksekliklerinin 4 metreye çıkardığını söyleyen İstanbul İnşaatçılar Derneği Başkanı Nazmi Durbakayım, “Daire yükseklikleri daha da artırılıp ferah bir oturum hacimleri yaratılması konusunda da onay çıktı. Artık İstanbullular daha ferah evlerde yaşayacak” dedi. Bazı belediyelerin çatı arası dubleks katlara imar izni vermediğini belirten Durbakayım, yeni yönetmelikle birlikte her türlü çatı arası dubleks katlara resmi izin verildiğini söyledi. Durbakayım, asansör uygulamalarında ise 3 kat ve üzerindeki her binada asansör kullanımının zorunlu hale getirildiğini söyledi.

Ali Güvenç Kiraz da yol genişliği 35 metre ve 50 metre arasında kalan yerlerde 14 kat yüksekliğinin 12 kata düşürüldüğünü belirterek, “Yol genişliği 50 metreden büyük yerlerde ise 12 kattan fazla kat yapılabilecektir. Ve bina yükseklikleri belirlenirken herhangi bir abide (anıt) veya korunması gerekli tarihi ve mimari eser var ise Kültür Varlıkları Koruma Kurulu kararı alınmalıdır. Kurul kat adedini düşürebilecektir” dedi.

Yönetmelikte dikkat eçeken noktalar;

- İstanbul’da çokça meydana gelen asansör kazaları sebebiyle daha önce yönetmelikte olmayan Asansör Tescil Belgesi zorunluluğu getirildi. İstanbul İmar Yönetmeliği İstanbul’da 3 katlı ve daha yüksek yapılarda asansör yapma zorunluluğu da getirdi.

- Bundan böyle yapılarda basit tamirat ve tadilatlarda da iskele kurulması gerekiyor ise İskele İzin Belgesi alınması zorunluluğu getirildi.

- İlk defa Yeşil Çatı tanımı kullanıldı ve yönetmeliğe girdi.

- İstanbul sınırları içerisinde belediyeler artık ortak görünüm sağlamak amacıyla dış cephe boya rengini, çatı kaplama malzeme ve rengini belirlemeye yetkili kılındı.

- Artık imar planlarında meydan, kavşak, yol ve spor alanı gibi kamuya açık alanların zemin altları tamamen otopark olarak yapılabilecek.

- 1/10/2017 tarihinden önce riskli yapı tespiti yapılmış ya da riskli alan kapsamına alınmış yapılarda önceki yönetmelik uygulanacak. Yani yüzde 25 ek inşaat hakkı olacak.

- İstanbul’da artık stüdyo daire yapılamayacak. Minimum daire metrekaresi de 28.5 metrekareden 27.5 metrekareye düştü.