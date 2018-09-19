"İstanbul ilk kez iki yıl üst üste net bazda göç verdi"

HaberTürk yazarı Abdurrahman Yıldırım ilk kez 2016 yılında net göç veren İstanbul'un 2017 yılında da net göç verdiğini kaydetti. Yıldırım, "İstanbul ilk kez iki yıl üst üste net bazda göç veren, yani aldığı göçten daha fazlasını veren il haline geldi" diye yazdı.

Yıldırım, verileri paylaştığı bugünkü yazısında net göç ile ilgili olarak şunları kaydetti:

"Özellikle turizm gelirlerinin azalmasının etkisiyle İstanbul ekonomisinin yediği darbe kente göçü de net bazda tersine çevirdi. İstanbul ilk kez 2016 yılında net göç verir hale geldi. Bu yılda 369 bin 582 göç alırken 440 bin 889 göç oldu ve net bazda İstanbul’dan 71 bin 307 göç verildi.

Adrese dayalı nüfus kayıt sistemine göre 2017 yılında İstanbul 416 bin 587 göç alırken, 422 bin 559 göç verdi. Net bazda 5 bin 997 kişi daha İstanbul’dan göç etti. İstanbul ilk kez iki yıl üst üste net bazda göç veren, yani aldığı göçten daha fazlasını veren il haline geldi. Nüfusu artmasına arttı ama net göç verdi."