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İstanbul İletişim'de P24 paneli: Polis adliye muhabirliği nasıl yapılıyor, nasıl yapmalı?

Hasan Cemal, İsmail Saymaz, Kemal Göktaş, Gökçer Tahincioğlu ve Doğan Akın katılıyor

22 Nisan 2015 13:14

Bağımsız Gazetecilik Platformu P24'ün düzenlediği "Nasıl Yapılıyor-Nasıl Yapmalı" başlıklı gazetecilik atölyeleri bugün İstanbul Üniversitesi İletişim Fakültesi'nde devam edecek. Polis-adliye muhabirliğinin ele alınacağı atölyenin açılış konıuşmasını T24 yazarı Hasan Cemal yapacak.

"Polis-Adliye Muhabirliği Nasıl Yapılıyor-Nasıl Yapmalı" başlıklı panel Beyazıt'taki İstanbul Üniversitesi İletişim Fakültesi binasında saat 13:30'da başlayacak.

Aynı zamanda P24'ün kurucu başkanı olan Cemal'in konuşmasıyla başlayacak panelin moderatörlüğünü T24 Genel Yayın Yönetmeni Doğan Akın yapacak. Panelde Milliyet Ankara Haber Müdürü Gökçer Tahincioğlu, Milliyet muhabiri Kemal Göktaş ve Radikal muhabiri İsmail Saymaz birer sunum yapacaklar..

Atölye, soru/cevap/tartışma bölümünün ardından İstanbul Üniversitesi İletişim Fakültesi öğrencilerine yarışma için bir metin-haber konusu önerilmesiyle sona erecek.

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