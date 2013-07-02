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Gazeteci adayları medyayı protesto etti

İstanbul Üniversitesi İletişim Fakültesi Gazetecilik Bölümü öğrencileri mezuniyet törenlerinde sansüre uğrayan medya organlarını protesto etti

02 Temmuz 2013 04:24

Radikal’den İdris Emen’in haberine göre, Beyazıt Meydanı'nda toplanan İstanbul Üniversitesi  İletişim Fakültesi Gazetecilik Bölümü öğrencileri ‘Medyayı maymun ettiniz evrim bizimle başlayacak’ pankartı açıktan sonra ‘her yer Taksim her yer direniş ’ ‘Her yer Lice her yer direniş’ ‘satılmış medya olmayacağız' sloganları atarak İstanbul Üniversitesi Merkez Kampüse girdi.
 
İletişim Fakültesi öğrencileri, geleceğin basın çalışanları olarak sansürsüz bir medya için mücadele edeceklerini söyledi.
 
Mezuniyet töreninde İstanbul Belediye Başkanı Kadir Topbaş, Fatih Belediye Başkanı Mustafa Demir’in yolladığı tebrik okunurken öğrenciler tarafından yuhalandı. Gazetecilik Anabilim Dalı Başkanı Prof.Dr. Suat Gezgin “Öğrencilerimizi sansür uygulasın diye yetiştirmiyoruz. Öğrencilerimizin medyayı bu şekilde eleştirmesini takdir ediyorum. Okulda özgür basın ve özgür habercilik nasıl yapılır diye öğretiyoruz. Öğrencilerimizin arkasındayız” dedi. Mezun olan öğrencilerin aileleri de öğrencilerle birlikte slogan atıp pankart taşıdı. Tören sonunda Gezi Parkı eylemlerinde hayatını kaybedenler anıldı.
 

 

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