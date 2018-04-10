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İstanbul İl Sağlık Müdürü Memişoğlu: 3 ay içinde bu hastaneyi aynı şekilde faaliyete geçireceğiz (1)

Taner YENER - İdris TİFTİKCİ - Murat SOLAK - Yılmaz BEZGİN/İSTANBUL, (DHA)- İSTANBUL İl Sağlık Müdürü Prof

10 Nisan 2018 17:14

Taner YENER - İdris TİFTİKCİ - Murat SOLAK - Yılmaz BEZGİN/İSTANBUL, (DHA)- İSTANBUL İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Kemal Memişoğlu, \"Şuanda çalışmalarımızı yapıyoruz. Allah nasip ederse en geç 3 ay içinde bu hastaneyi yeniden aynı şekilde faaliyete geçireceğiz\" dedi. 
İstanbul İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Kemal Memişoğlu, Gaziosmanpaşa\'daki Taksim Eğitim ve Araştırma Hastanesi\'ne gelerek incelemelerde bulundu. Memişoğlu daha sonra burada basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.
Kemal Memişoğlu, \"Sağlık hizmetinin devamı bu bölge için çok önemli. O nedenle bu hastaneyi Sayın Bakanımızın talimatları doğrultusunda çok kısa zamanda yeniden bu milletin hizmetine vereceğiz. Şuanda çalışmalarımızı yapıyoruz. Allah nasip ederse en geç 3 ay içinde bu hastaneyi yeniden aynı şekilde faaliyete geçireceğiz\" diye konuştu.

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