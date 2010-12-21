İstanbul iflas mı edecek?

T24- İngiliz basınının önde gelen gazetesi Guardian önümüzdeki yıl iflas edebilecek şehirlerin listesini yayımladı. Harcamaları bütçesini aşan şehirlerden oluşan listede İstanbul da yer alıyor. Guardian'a göre İstanbul "Türkiye'nin kadim metropolü ve Avrupa'nın kredi notu "dökülen" şehirlerinden biri.



BBC Türkçe'de yayımlanan habere göre, Guardian'ın ekonomi sayfalarında ise bütçesinden fazla harcama yapan şehirlere geniş yer ayrılıyor. Amerika Birleşik Devletleri'nde 100'ü aşkın şehrin önümüzdeki yıl iflas edebileceği analizini sayfalarına taşıyan gazete, Avrupa'nın önemli şehirlerindeki durumu da 'Uçurumun Kenarındaki Avrupa' başlığıyla veriyor.

Bu habere göre, Avrupa'nın kredi durumu kırılgan şehirleri arasında İstanbul da var. Haberde öne çıkan satırlar şöyle: "Türkiye'nin kadim metropolü, Avrupa'nın kredi notu "dökülen" şehirlerinden biri. Asya ve Avrupa'yı birbirine bağlayan kusursuz konumu, ciddi zayıflıklarını gideremiyor. Bunlara, kredi değerlendirme şirketi Standard&Poor'un son raporuna göre 'düşük ciro esnekliği ve gelecekteki reformlara dair durumun tahmin edilemez oluşu' da dahil. Ayrıca, şehrin yoğun yatırım talebi, yüksek bütçe açıklarına ve biriken borçlara neden oluyor."



Haberde, Avrupa'nın uçurumun eşiğindeki diğer şehirleri olarak Napoli, Floransa, Madrid ve Barselona sayılıyor.



