İstanbul için soğuk hava ve kar uyarısı

İstanbul'da akşam saatlerinden sonra yağması beklenen karın, ilerleyen saatlerde karla karışık yağmur ve yüksek kesimlerde kar şeklinde görüleceği bildirildi.



Anadolu Ajansı'nın haberine göre, Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, bölgenin hafta başından itibaren Karadeniz üzerinden gelen Sibirya kökenli soğuk ve yağışlı havanın etkisine girmesiyle hava sıcaklığının yarından itibaren Marmara Bölgesi'nde 4-8 derece arasında azalarak, mevsim normallerinin altında seyretmesi bekleniyor.

Kentte, aralıklarla yağmur şeklinde devam eden yağışların, akşam saatlerinden sonra ve gece saatlerinde karla karışık yağmur ve yüksek kesimlerde kar şeklinde devam edeceği, yarın sabahtan itibaren de kuvvetli kuzeyli rüzgarlarla beraber il genelinde kar yağışına dönüşeceği tahmin ediliyor.

Çarşamba günü etkisini artıracak ve perşembe günü öğle saatlerine kadar aralıklarla ve zaman zaman kuvvetli kar sağanağı şeklinde devam edecek yağışla, ilçelerde değişiklik göstermek üzere, yerde 10-25 santimetre arasında kar örtüsünün oluşması bekleniyor.

Zaman zaman fırtına şeklinde esecek kuvvetli kuzeyli rüzgarlarla beraber yoğun kar yağışının neden olabileceği kara, deniz, hava ulaşımında aksama, buzlanma ve don gibi olumsuzluklara karşı da ilgililerin ve vatandaşların dikkatli olmaları ve tedbir almaları istendi.

Hava sıcaklıkları çarşamba günü - 1 ila 2 derece olacak

İstanbul'da bugün itibariyle beklenen hava sıcaklıkları ise şöyle: "Bugün, parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmurlu, akşam saatlerinden sonra karla karışık yağmurlu 8 derece. Yarın aralıklı kar yağışlı ve yağışın öğle saatlerinden itibaren yer yer kuvvetli olması beklenirken, sıcaklıkların 2-4 derece arasında olacağı tahmin ediliyor. Çarşamba günü sıcaklığın eksi 1 ila 2 derece arasında olması, aralıklı devam edecek kar yağışının kuvvetli ve yer yer yoğun olması bekleniyor. Perşembe günü parçalı çok bulutlu, aralıklı kar yağışlı olacağı, sıcaklıkların eksi 1-3 derece arasında seyredeceği tahmin ediliyor."