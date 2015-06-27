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İstanbul için şiddetli yaz yağmuru uyarısı

Büyükşehir Belediyesi'nden yapılan açıklamada, yağmurun 15-20 dakika süreceği belirtildi

27 Haziran 2015 12:54

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, kentin sabah saatlerinden itibaren şiddetli yağışın etkisi altına girmesinin beklendiğini duyurdu.

Büyükşehir Belediyesi'nden yapılan yazılı açıklamada, şiddetli yağmurun sabah 15-20 dakikalık aralıklarla etkili olmasının ve metrekareye ortalama 51-75 kilogram yağış düşmesinin beklendiği belirtildi. Vatandaşların uyarıldığı açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Meteoroloji Genel Müdürlüğü hava tahmin raporuna göre İstanbul, sabah saatlerinden itibaren şiddetli yaz yağmurlarının etkisi altına giriyor. Yağışların önce Avrupa yakasında, gök gürültülü sağanak ve yer yer şiddetli olması bekleniyor. Şiddetli yağış kısa sürede tüm İstanbul'da etkili olacak. Ani yağış nedeniyle bazı bölgelerde göllenme ve trafikte aksamalar olabilir. Meteorolojik ihbar doğrultusunda, İstanbul Büyükşehir Belediyesi AKOM, İtfaiye, İSKİ, Yol Bakım ve Onarım Daire Başkanlığı, Atık Yönetim Müdürlüğü ekipleri gece saatlerinde tüm ana arter ve kritik yerlerde temizlik çalışmaları yaparak, yaşanması muhtemel sorunlara karşı hazır bekliyor."

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