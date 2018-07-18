İstanbul için şiddetli yağış uyarısı; yağmur 3-4 gün sürebilir!

Meteoroloji'den İstanbul için şiddetli yağış uyarısı geldi. Yapılan uyarıda yağışların; öğle saatlerinde İstanbul, Kırklareli, Tekirdağ, Kocaeli, Sakarya, Bolu, Düzce, Zonguldak ve Bartın çevreleri ile Kastamonu'nun kıyı ilçelerinde yerel olarak kuvvetli olacağı bilgisi verildi. Yağışların İstanbul'da 3-4 gün süreceği öngörülüyor. Ani sel, su baskını, yıldırım, yağış anında kuvvetli rüzgar, küçük çaplı dolu ve su hortumuna karşı dikkatli olunması uyarısı yapıldı.

Meteoroloji verilerine göre yağış öğle saatlerinde başlayacak. Yağışlar İstanbul, Kırklareli, Tekirdağ ve Kocaeli çevresinde yoğun olarak görülecek. Yağışlar İstanbul başta olmak üzere Marmara ve Karadeniz’de 3 gün sürecek.

İşte hava durumuna ilişkin olarak ayrıntılar:

İstanbul

Parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; öğle saatlerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

Bursa

Parçalı ve çok bulutlu, öğleden sonra kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

Edirne

Parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

Kocaeli

Parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; öğle saatlerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.