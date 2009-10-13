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İstanbul için sel uyarısı yapıldı

13 Ekim 2009 01:59

Meteoroloji İstanbul Bölge Müdürü Mustafa Yıldırım, yarın akşam saatlerinden itibaren sağanak ve gök gürültülü sağanak beklendiğini bildirerek, ''Öğle saatlerinden itibaren etkisini artıracak lodos fırtınasıyla, akşam saatlerinde görülecek sağanak yağışın oluşturabileceği olumsuzluklara karşı ilgililerin ve vatandaşların tedbirli ve dikkatli olmasını istiyoruz'' dedi.

Yıldırım, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yarın öğle saatlerinden itibaren etkisini artıracak ve zaman zaman hızı saatte 70-80 kilometreyi bulacak fırtınanın etkisini gece saatlerinden sonra kaybetmesinin beklendiğini ifade etti.

Kentte havanın parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra çok bulutlu olacağını belirten Yıldırım, ''Yarın akşam saatlerinden itibaren sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Yağışlar, Avrupa yakasıyla kentin güneyindeki deniz kıyısında etkili olacak'' diye konuştu.

Hava sıcaklıklarında da 6-8 derece azalmasının beklendiğini söyleyen Yıldırım, 14 Ekim Çarşamba günü İstanbul'da havanın parçalı bulutlu ve sabah saatlerinde hafif sağanak yağışlı olacağını, sıcaklıkların 15 Ekim Perşembe gününden itibaren yeniden artacağını, Cuma günü ise İstanbul genelinin yeni bir yağışlı havanın etkisi altına gireceğini bildirdi.

Meteoroloji İstanbul Bölge Müdürü Yıldırım, ''Yarın, özellikle öğle saatlerinden itibaren etkisini artıracak lodos fırtınasıyla, akşam saatlerinde görülecek sağanak yağışın oluşturabileceği olumsuzluklara karşı ilgililerin ve vatandaşların tedbirli ve dikkatli olmalarını istiyoruz'' dedi.

Bu arada İstanbul Valiliği İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü de yarın beklenen fırtına ve sağanak yağışın oluşturabileceği olumsuzluklara karşı tedbirli olunması yönünde yetkilere ve daha önce su baskınıyla karşılaşılan yerlerde yaşayan vatandaşlara uyarıda bulundu.

Müdürlükten yapılan açıklamada, yarın öğle saatlerinden itibaren, fırtına ve gök gürültülü kuvvetli sağanak yağışın görüleceği ve gece saatlerine kadar etkisini sürdüreceği belirtildi.

İlgili kurum ve kuruluşların, fırtına ile yağışın oluşturabileceği olumsuzluklara karşı tedbirli olmaları yönünde uyarıda bulunulan açıklamada, şunlar kaydedildi:

''Vatandaşlarımız, fırtınanın etkisiyle bina ve çatılardan düşebilecek materyallere karşı dikkatli ve tedbirli olmalıdır. Özellikle amatör denizciler ve balıkçılar denize çıkmamalıdır.

Daha önce su baskını problemi ile karşılaşılan bölgelerde yaşayan vatandaşlar, dikkatli ve tedbirli olmalıdır. Bulundukları bölgede sorun teşkil edebilecek durumları, en yakın sorumlu kamu kuruluşlarına bildirmeleri, can ve mal güvenlikleri açısından önem arz etmektedir.''

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