İstanbul için sağanak yapış uyarısı yapıldı; sigorta şirketleri vatandaşlara SMS göndermeye başladı

İstanbul'da etkili olması beklenen yağış için tüm kurum ve kuruluşlar kendi önlemlerini almaya çalışıyor. Sigorta şirketleri vatandaşlara "Aracınızı mümkünse kapalı otoparka bırakınız" şeklinde SMS'ler gönderdi. İBB Başkanı Kadir Topbaş da yarın için, vatandaşlara "toplu taşıma araçlarını kullanın" dedi.

Topbaş İstanbul’da beklenen ciddi yağışla ilgili olarak vatandaşları dikkatli olmalarını ve yetkililerin uyarılarına karşı da hassas olmalarını istedi.

Topbaş şöyle konuştu:

İstanbul yağış ortamına girdi. Sabah erken saatlerden itibaren Sarıyer, Beykoz ve Şile bölgelerinde yoğun bir yağış görüldü. Meteorolojik uyarılara göre bu gece, sabah yağış olabilir. Gezegenimiz mevsim dengesinin dışına çıktı. Biz çevreyi kirletirsek, çevreye saygı göstermezsek gezegen yaşanmaz hale gelir. Vatandaşlarımızın meteorolojik gelişmelere dikkat etmesi, uyarılara hassasiyet göstermesi, mümkün mertebe toplu araçları kullanması tavsiye ediliyor. ’Nem oranı aniden soğuyarak buza dönüşüp dolu olabilir’ deniyor. Bunları beraberce yaşamalıyız. Sadece idarecilerin tedbir alması yetmiyor. Her birey bu hassasiyeti gösterirse sıkıntısız bir dönemi geride bırakırız.

Su birikme haritaları oluşturuluyor

Yağışların ardından nerede, neler yapılması gerektiğinin tespiti için ’İstanbul’da su birikme haritaları’ yapılması yönünde talimat verdiğini söyleyen Topbaş, “İstanbul’un ana arterleri ve meydanları başta olmak üzere su birikme haritaları çıkartın dedim. Kameralarla tespit edin. Yağışta sular nerelerde birikiyor, tedbirleri alalım, ona göre çalışalım. Haritalar çıkartılacak, nerede su birikiyor, nerede yoğunluk oluşuyor” diye konuştu.

Sigorta şirketlerinden uyarı

İstanbul’da yarın sabah itibariyle beklenen kuvvetli yağış ve dolu tehlikesine karşı bu kez meterolojiden değil sigorta şirketlerinden uyarı geldi. Bir önceki dolu da 150 bin aracın hasar gördüğü İstanbul’da müşterilerine SMS ve mail yoluyla ulaşan şirketler, “Olası su baskını, sel ve dolu tehlikesine karşı gerekli tedbirleri alınız. Aracınızı mümkünse kapalı otoparka bırakınız” mesajı attı.

Yaklaşık 1 ay önce İstanbul’da etkili olan dolu yağışı 150 binden fazla araca zarar vermiş ve 200 milyon liraya yakın maddi hasara yol açmıştı. Yarın sabah itibariyle İstanbul’u etkisi altına alması beklenen dolu yağışı için bu kez İstanbul’da yaşayanlara çok farklı bir yerden uyarı geldi.

Sigorta şirketleri müşterilerine SMS yoluyla ulaşarak “Değerli müşterimiz, İstanbul’da yarın sabah itibariyle kuvvetli yağış beklenmektedir. Olası su baskını, sel ve dolu tehlikesine karşı gerekli tedbirleri alabilmeniz için bilginize sunarız” denildi.