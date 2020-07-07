İstanbul için sağanak yağış uyarısı

Marmara Bölgesi sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışın etkisi altına giriyor. İstanbul'un çevresinde görülecek kuvvetli yağışın yarın etkili olması bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından 7 Temmuz hava durumu raporu yayınlandı. Yapılan son tahminlere göre Marmara Bölgesi’nin bir kısmı bugün özellikle öğle saatlerinden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışın etkisi altına girecek.

İstanbul’un çevresinde de etkili olacak olan yağışların yarın da İstanbul’da etkili olması bekleniyor. Yapılan son tahminlere göre Trakya Bölgesi’nde etkili olan sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışın yarın da İstanbul ve çevresinde etkili olması bekleniyor.

Bugün hava durumu nasıl olacak?

Hava sıcaklığında ise önemli bir değişiklik olmayacağı ve mevsim normallerinin üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor.

Rüzgârın ise genellikle kuzey ve kuzeydoğu, Akdeniz kıyıları ile Güneydoğu Anadolu'da güney ve güneybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, yağış alan yerlerde yağış anında zaman zaman kuvvetli olarak esmesi bekleniyor.

İSTANBUL °C, 32°C

Parçalı bulutlu

İZMİR °C, 30°C

Az bulutlu ve açık

ANKARA °C, 35°C

Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu, öğleden sonra kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı.