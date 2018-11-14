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İstanbul için sağanak yağış uyarısı

Erhan TEKTEN/ İSTANBUL, (DHA) METEOROLOJİ , İstanbul için sağanak yağış uyarısı yaptı

14 Kasım 2018 18:09

Erhan TEKTEN/ İSTANBUL, (DHA) METEOROLOJİ , İstanbul için sağanak yağış uyarısı yaptı.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü\'nden yapılan açıklamada, \"Yarın sabah saatlerinden itibaren İstanbul\'da başlayacak olan yağmur ve sağanak şeklindeki yağışların, kuvvetli olarak aralıklarla Cuma günü akşam saatlerine kadar etkili olması ve yağış miktarının ilçelere göre metrekareye 25-75 mm arasında değişkenlik göstermesi beklendiğinden meydana gelebilecek ani sel, su baskını ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir\" denildi.
 

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